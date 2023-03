Francisca Merino desclasificó que fue testigo de grave censura en matinal de CHV: "Había una protección hacia los pedófilos"

Francisca Merino reveló un grave caso de censura mientras trabajaba en un matinal de Chilevisión.

"Pancha" se refirió a esto mientras hablaba con José Miguel Viñuela en el programa «Tal Cual» de TV+, sobre el funcionamiento de la televisión de antaño.

La actriz contó que esto se produjo cuando el equipo cubría una noticia sobre un sacerdote que fue denunciado por abusos sexuales.

“Yo llegué a CHV a hacer el matinal y salió una noticia de un colegio particular de Chicureo, donde un cura había abusado de un niñito de prekinder”, inició.

“Quedé impactada. Entrevistaron a la mamá, a todos… y al otro día la noticia ya no estaba porque llamaron”, relató.

Merino contó que tras preguntar por qué habían bajado la noticia, le respondieron que “‘no, no va, porque llamaron. ¿Qué te importa, Pancha? No es tu tema. No va la noticia, aquí la pauta le veo yo'”.

“Ahí dije ‘a mis hijos los pongo en un colegio no católico y los eximo'”, agregó.

Bajo ese contexto aseguró que “había como una protección hacia los pedófilos de la iglesia”. “Después explotó lo del cura Karadima, lo de El Bosque, Marcial Maciel”, añadió.

Finalmente declaró que: “Y ojo, lo digo siempre, uno de los peores escándalos de pedofilia de la iglesia católica, después de Europa, fue aquí en Chile. No es menor”.

