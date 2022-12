Francisca Merino desclasificó detalles del término de su anterior relación con Luciano Cruz-Coke: “Yo le quité el saludo”

La actriz Francisca Merino, recordó su anterior romance con el actual Senador de Evópoli Luciano Cruz-Coke, donde reveló los motivos que los llevaron finalmente a la ruptura.

Todo se originó la noche de este miércoles en un nuevo capítulo emitido por TV+ de su estelar “Tal Cual”, donde la comunicadora participa como panelista, en el que mantuvo una distendida conversación junto a Raquel Argandoña y José Miguel Viñuela.

Bajo este contexto, Merino recordó un viaje a las Torres del Paine cuando tenía 23 años, donde recibió una particular advertencia de la propia “Quintrala”. “Yo estaba con Luciano Cruz-Coke, ya no estábamos bien y la Raquel me dijo ‘ojo que esta le está coqueteando’ y yo dije ‘¿Pero esa? Es horrible, es un mastodonte’. Me dice ‘no te hagas, porque tiene apellido y a estos les gustan las con apellido”, recordó.

“Le dije ‘tú crees que me va a ganar’ y me dice ‘no, no, no, ojo’. Yo no pesqué y me fui con Raquel siguiéndola y él se quiso ir a un trekking. Ahí iba el otro corriendo, yo lo vi por la ventana pero volví a pensar que ella no me llegaba ni a los talones”, añadió.

“La doña tenía toda la razón, pero me hizo un súper favor. Se quedó con ella, qué bueno y feliz, tienen una linda familia”, reflexionó la actriz, momento en el que Viñuela le consultó si “¿Es su actual mujer?”, a lo que Merino afirmó con la cabeza.

“Imagínate su carrera política conmigo, se la habría embarrado que rato. Somos nada que ver, además que tenemos diferente ideología política, de pensamiento, de todo”, agregó la ex “Bienvenidos” entre risas.

“En el fondo, él me ordenó harto en una época de mi vida y también como que me tranquilizó esta cosa del carrete, de salir porque con todo el training del trabajo que uno tiene, tenía así una pila de libretos por leerte (...) Fue un súper pololo, una buena persona, yo me sentí bien contenida en esa época con él, pero como todo, entra en la monotonía”, reflexionó.

“Yo le quité el saludo, porque, independiente de todo, mi ego quedó dolido, pero hice una terapia y me dijeron que tenía que perdonar a todos mis exparejas para volver a atraer algo bueno a mi vida. Así que le escribí un mensaje para decirle que quería estar en buena onda con él y que nunca más lo iba a pelar”, concluyó la actriz sobre los recuerdos del antiguo romance entre ambos.

PURANOTICIA