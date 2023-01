Francisca García-Huidobro habría rechazado importante oferta de Canal 13: “No lo pasó bien”

Canal 13 se encuentra preparando todos los detalles para el regreso de su estelar “Aquí se Baila”, el que volverá a las pantallas con una tercera temporada, nuevamente bajo la conducción de Sergio Lagos.

En cuanto al jurado de la competencia, la casa televisiva estaría en problemas, ya que al intentar fichar nuevamente a Francisca García-Huidobro, esta habría rechazado la oferta de la señal.

Lo anterior, ya que según expuso la periodista Paula Escobar desde su tribuna en el programa de espectáculos de Zona Latina “Zona de Estrellas”, la “Dama de Hierro” habría declinado participar en el nuevo ciclo del espacio.

“Le cerró la puerta en la cara a Canal 13 y al “Aquí se Baila”. Y no solo a eso, también le dijo que no al programa satélite de Viña”, reveló Escobar, asegurando que “el alma mater de Fran García-Huidobro no está en Canal 13, ella no lo pasó bien (ahí)”.

Bajo esta línea, la comunicadora desclasificó que García-Huidobro “no quería toparse” con “Yo Soy” de Chilevisión, asegurando que no querría aparecer en pantalla de ambos canales al mismo tiempo.

“No tiene ganas de trabajar en el 13 (…) ni siquiera escuchó la negociación, ni las lucas que le querían ofrecer”, complementó Escobar, momento en el que Adriana Barrientos reveló que la animadora “estaba negociando junto a Raquel Argandoña para un programa de farándula en CHV”.

“Algo sucederá”, concluyó Escobar al respecto.

