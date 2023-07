Fran y Lucas protagonizan intensa discusión en “Gran Hermano”: “¿Qué se siente pasar de un Ferrari a un Twingo?”

Una intensa pelea tuvo lugar en “Gran Hermano”, protagonizada por Lucas Crespo y Fran Maira, donde fue la propia empresaria quien encaró al estudiante de psicología.

En medio de una supuesta entrevista, Fran le consultó a Lucas por la cercanía que mantiene con Coni estos últimos días, luego de haber vivido una incipiente relación junto a ella.

“Queríamos saber, ¿qué se siente pasar de un Ferrari a un Twingo?”, le preguntó directamente Maira, a lo que Crespo le respondió: “La verdad jamás tuve un Ferrari, a lo más pude pasear con él en algunas oportunidades. Fue prestado, tal vez”.

“Me mantengo muy bien a pie y espero mantenerme así, porque creo que es lo más saludable, sobre todo en espacios cerrados donde no se puede dar mucha vuelta en un auto”, añadió el influencer.

“¿Feliz con el Twingo? ¿Te gusta el Twingo entonces?”, insistió Fran, a lo que Lucas tajante le contestó: “No me gusta el Twingo ni el Ferrerari, pero siempre se puede sacar a pasear un auto el fin de semana”.

“Yo creo que el Ferrari es un auto de alta gama y no le importa mucho quién lo maneje, pero busca ser manejado”, añadió posteriormente Lucas.

Lo anterior generó roces entre ambos, por lo que Maira encaró posteriormente a Crespo. “Pensé que eras un hueón diferente. Te encuentro muy raro, no me interesa. Yo quise ser cariñosa, pero tú te pasaste a otro límite. A mí me has tratado como las hueas en mi cara”, expuso molesta.

“Todo lo que me dices se contradice con lo que haces. No hay nada que explicar, simplemente me dejaste claro cómo eres”, expuso, ante lo que Lucas le respondió: “Cree lo que quieras”.

“Yo lo único que quise fue ser tu amiga, pasarlo bien y tú te fuiste para el otro lado con los comentarios que has hecho. No es que me duela, me decepcionaste tú como persona”, concluyó Maira.

