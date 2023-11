Fran Undurraga sería la protagonista de feroz conflicto que detonó en la renuncia de Angélica Sepúlveda a “Tierra Brava”

En el más reciente capítulo emitido de “Tierra Brava” por Canal 13, se evidenció el esperado ingreso de la polémica chica reality Angélica Sepúlveda, quien en tiempo real ya abandonó el encierro, acusando maltrato animal y agresión al interior de la casona ubicada en Lima, Perú.

Fue la propia estación televisiva, quienes a través de un comunicado, confirmaron la tajante decisión de la “Fierecilla de Yungay”, asegurando que esta se habría dado “al no estar de acuerdo con la sanción y multa aplicada a una compañera por una situación en su contra”.

“Reafirmamos la protección de cada uno de los participantes, velando siempre por un ambiente de respeto y seguridad entre ellos. Es así como se obliga a los participantes, a través de sus contratos respectivos, a mantener una conducta libre de violencia física, psicológica y verbal. Su no cumplimiento permite aplicar sanciones proporcionales a la falta”, añadieron desde Canal13.

Ahora, fue el programa “Me Late Digital” el que entregó mayores antecedentes al respecto, donde Daniel Fuenzalida reveló que Sepúlveda habría protagonizado un complejo conflicto con Francisca Undurraga.

Según desclasificó Fuenzalida, la ex participante de “Resistiré” “habría tomado una pala, con la que se limpia el establo y habría introducido esa pala con todo lo que es desechos, feca, bosta. Entierra la pala, la toma y se la habría lanzado” en su rostro.

En ese momento, “comienza esta discusión según me indican… no sé si a los golpes, pero sí al reempujón y habría llegado la producción a separar todo esto, donde Angélica Sepúlveda dice ‘la agredida soy yo”, relató el conductor del espacio, por lo que habría decidido presentar su renuncia a “Tierra Brava”.

Fue ahí cuando Angélica habría insistido en que ella era la persona agredida, por lo que, según relata Fuenzalida, “pide eliminar a esta persona, la expulsión de esta persona, donde Canal 13 tengo entendido dice que no la va a expulsar, y donde Angélica dice ‘okay, si no la expulsan a ella, yo me retiro de esto’”.

