Fran Maira se lanzó contra madre de Ignacia Michelson por grave acusación: “La envidia mata”

La ex integrante de “Gran Hermano” Francisca Maira, decidió romper su silencio y alzar la voz luego de que la madre de su excompañera de encierro Ignacia Michelson, Jenny Díaz realizara infundados comentarios en su contra.

Todo comenzó cuando la mujer de 54 años decidió comentar una publicación en redes sociales que mostraba la aparición de Maira en la recién pasada Teletón, donde lanzó una grave acusación.

“No lo puedo creer, que esta mujer esté en la Teletón, siendo que ella atropelló a alguien y todavía sigue manejando”, expuso, comentario que posteriormente borró, según consignó el sitio de espectáculos “Infama”.

Sin embargo, la modelo decidió no dejar pasar estos dichos, y responderle con todo a la madre de la ex jugadora de “Gran Hermano”. “No puedo creer la enfermedad de mentir de algunas personas. ¿Tan traumadas están las viejas mayores con las personas de 20 años? Yo solo estoy persiguiendo mis sueños y trabajando todos los días por mi futuro”, comenzó relatando Maira en la sección historias de su cuenta personal de Instagram.

“No me meto en la vida de nadie. Hasta hoy no sabía que esas personas existían, pero al parecer, ellos saben todo de mí”, añadió, asegurando que “gracias a Dios, siempre he tenido los papeles limpios, gracias a la crianza de mis padres. Por algo estoy donde estoy sola. He visto a muchas mujeres inventando/difamando cosas de mí, sin ningún motivo. ¿Cómo voy a atropellar a una persona? ¿Ustedes creen que una noticia así no se hubiera viralizado? ¿Qué tienen en sus cabezas?”.

“Triste en la sociedad de mierda en que vivimos, que entre mujeres exista tanta envidia”, reflexionó Maira, quien agregó para concluir que “tomaré acciones legales con todas las personas que difamen cosas que no existen de mí, mujeres que ya son adultas, ¿qué ejemplo de le dan a sus hijas? Una vergüenza, ¿queriendo ensuciar a una persona por nada? La envidia mata”.

