Fran Maira pone fin a su incipiente romance con Lucas Crespo en “Gran Hermano”

Un aplaudido momento se vivió en el reality de Chilevisión “Gran Hermano”, el que fue protagonizado por Francisca Maira y Lucas Crespo.

Lo anterior, ya que la incipiente pareja comenzó el encierro mostrándose muy acaramelados el uno con el otro, lo que con el tiempo comenzó a cambiar, dándose cada vez menos afecto.

Esta situación fue abordada por Lucas y Fran, ya que esta última le reclamó que “le quitaste un dulce a un bebé cariñoso”, a lo que el estudiante de psicología le replicó: “¿Tú crees que para mí es fácil? Me di cuenta que la estábamos cagando”.

Lo anterior, ya que según lo expuesto por Lucas, el se incomodaba al mostrar su cariño delante de Skarleth, Hans y Maite, quienes tienen fuera del encierro a sus parejas.

“Yo prefiero que ya no sigamos comiéndonos, que quede ahí. O con todo o nada, yo no soy de esas huea… a medias”, le explicó la joven de 23 años, añadiendo que “prefiero no seguir, porque igual te estaba buscando”.

PURANOTICIA