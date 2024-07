Florencia Araneda armó sus maletas y regresó a Chile sin su familia tras vivir varios años juntos en Miami

Florencia Araneda, hija de Rafael Araneda y Marcela Vacarezza, regresó a Chile luego de pasar cuatro años con su familia en Miami, Estados Unidos.

La joven llegó a suelo nacional para dedicarse a sus proyectos personales, para tener mayor presencia en redes sociales y medios de comunicación.

Sin embargo, no descuidará sus estudios de Business y Marketing Management.

"En la universidad que yo estoy en Estados Unidos te dan ambas opciones, elegir las clases online o presenciales. Para venirme, yo las voy a tomar online y continuar con mis estudios desde acá", dijo en diálogo con Meganoticias.

"No quise hacer el cambio a una universidad chilena, porque, averiguando, me hubieran convalidado muy pocos ramos y ya me quedan muy pocos cómo para perder el avance".

Florencia precisó que pese a radicarse en nuestro país, seguirá viajando a Miami para ver a su familia.

“Me vuelvo a vivir para acá, pero voy a seguir estando yendo súper seguido a Miami porque está toda mi familia allá y soy super cercana a ellos”, explicó.

Además, agregó que “hace poco empezamos con el nuevo proyecto del podcast «Tenemos que hablar» (en el) que también voy a seguir estando presente, así que estaré yendo y viniendo constantemente”.

