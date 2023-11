Flaviana Seeling confirma su embarazo a los 46 años: “Todo es posible”

La bailarina brasileña Flaviana Seeling compartió una alegre noticia en sus redes sociales, confirmando que se encuentra embarazada a sus 46 años luego de someterse a un tratamiento médico.

Según reveló la propia integrante del grupo de baile “Axé Bahía” en conversación con Las Últimas Noticias, a los 40 años su doctor le recomendó congelar sus óvulos, a quien le hizo caso pese a que en ese momento no estaba en sus planes volver a tener un hijo.

“Fue rápido, en nuestro segundo intento. Tenía nueve óvulos congelados, sabía que podía funcionar o no, que podíamos tener 10 intentos. Cuando supe que estaba embarazada me hice un test, pero el doctor me dijo que tenía que esperar para estar seguros porque mis niveles hormonales estaban bajos. Eso fue un jueves y el lunes me lo confirmo”, desclasificó sobre el procedimiento.

“Estamos viviendo un sueño, más unidos que nunca y rodeados de amor! Seremos padres y te esperamos con mucho amor bebé nuestro”, relató Seeling en sus redes sociales, añadiendo que “fue un proceso maravilloso, con altos y bajos que no imaginan… inyecciones hormonales, procesos programados, procedimientos de implantación, pero siempre acompañados, nos han explicado, orientado y tratado con amor para hacer todo esto mucho más maravilloso, para tener como resultado un pequeño bebé Carmona Seeling que está creciendo sano y fuerte”, explicó la bailarina, revelando que se encuentra próxima a cumplir tres meses de gestación.

“Aún queda mucho camino por recorrer pero vamos juntos paso a paso, enfrentando cada etapa y queremos ir contándoles los detalles para que más personas puedan ir cumpliendo sueños. Todo es posible”, concluyó la bailarina en su publicación, la que acompañó de un video con el procedimiento.

