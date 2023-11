Fiscalización de Gonzalo Valenzuela en vivo terminó con el retiro de su motocicleta

A mediodía de este jueves, en medio de transmisión en vivo del matinal de Chilevisión “Contigo en la Mañana”, el actor nacional Gonzalo Valenzuela fue fiscalizado mientras conducía su motocicleta en la comuna de Providencia, la que finalmente fue retenida por el personal a cargo.

Lo anterior, ya que la moto del intérprete no portaba de forma adecuada la placa patente, por lo que rápidamente llamó la atención de Carabineros y los inspectores municipales, quienes procedieron a la fiscalización.

“Es un error mío, claramente tengo que asumirlo, pero ando con mi carnet y todas mis cosas al día, sino no podría andar circulando, eso que no quepa duda”, indicó el marido de Kika Silva, asegurando que “fue violento como llegaron, me asusté. Eran seis Carabineros que llegaron al lugar. Todavía estoy cagado de susto”.

Sin embargo, en medios e una conversación junto a la periodista encargada del despacho, el personal de la fiscalización detalló que Valenzuela solo portaba su licencia de conducir, mientras que la revisión técnica y permiso de circulación de la moto estaban vencidos del 2014.

