Fernando Solabarrieta e Ivette Vergara estarían separados: “Vivo en la casa de mis papás hace 2 meses”

Una compleja situación familiar estaría atravesando la pareja de animadores compuesta por Fernando Solabarrieta e Ivette Vergara, quienes vivieron intensas semanas debido a los Juegos Panamericanos Santiago 2023, donde los dos oficiaron como comentaristas deportivos.

Al parecer, no solamente estarían viviendo un intenso momento laboral, sino que también en sus vidas personales, ya que aseguran que la pareja estaría separada, y que el periodista de Chilevisión estaría viviendo hace dos meses en el departamento de sus papás en la capital.

“Me dice: ‘Vivo en el departamento de mis papás hace dos meses’. No es que él haya arrendado uno, es el de sus padres (…) Más que una casa de ‘soltero’, es un dormitorio… por la carga laboral que ha tenido por los Panamericanos”, comenzó revelando el periodista Sergio Rojas, en el más reciente capítulo de “Que te lo Digo”.

“Fernando me dijo que ellos nunca han estado separados, que sí han tenido peleas, pero las típicas de pareja. Sin embargo, sus cercanos me contaron que este conflicto es absolutamente distinto a los otros, porque Solabarrieta tomó sus maletas y se fue de la casa por una cosa puntual. No me quisieron dar detalles porque son cosas íntimas y muy de familia, pero fue una pelea puntual”, añadió.

“Esta es la primera vez que están separados físicamente y que Fernando está viviendo en otra casa”, desclasificó Rojas, detallando que “al principio esta separación fue bastante dura. Estuvieron como un mes sin hablar”, aseguró, pero ahora “me dicen que todos los días conversan, que es muy probable que vuelvan a vivir juntos y que esto sea un mal pasar”.

