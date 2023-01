Felipe Contreras compartió sentido mensaje para despedir a Comisario Valdés: “Ayudaba a muchos”

El actor de Mega Felipe Contreras, es parte de la nueva teleserie diurna de la estación televisiva “Juego de Ilusiones”, quien a través de redes sociales tuvo sentidas palabras para despedir del funcionario de la PDI Daniel Valdés, quien murió tras ser baleado en la comuna de La Cisterna.

Lo anterior, ya que según el relato del intérprete, fue el propio comisario quien ayudó a Contreras en la construcción de su nuevo personaje en la teleserie de las tardes de Mega, el detective Ignacio Abascal, ya que ambos se conocían desde la etapa escolar.

“Han sido días tristes. Asesinaron a un compañero con el que crecí en el colegio. Hace mucho que no nos veíamos, hace mucho que no sabía de él, pero con solo llamarlo tuvo la mejor voluntad para ayudarme en el rol que me toca interpretar en este momento. Sé que, al igual que a mí, ayudaba a muchos otros de diferentes maneras y con el mismo espíritu”, comenzó señalando en su sentido mensaje compartido por el formato historias de su cuenta personal de Instagram.

“Te despido Daniel, recordando la impresión que me dejaste de nobleza y servicio con el que llevabas tu profesión. Un gran abrazo al cielo, espero todo sea mejor allá”, concluyó el intérprete.

Cabe recordar que, el funcionario de la PDI Daniel Valdés fue asesinado en la puerta de su hogar en la comuna de La Cisterna, en un accidente que fue catalogado como un “atentado” por parte de la institución.

