Fabrizio Copano y su complejo comienzo en Estados Unidos: “Tuve una depresión”

En un nuevo capítulo del estelar de Canal 13 “De Tú a Tú”, el que será emitido este domingo, Martín Cárcamo mantendrá una íntima conversación con el comediante nacional Fabrizio Copano.

El ex “Club de la Comedia” abordará diversos aspectos de su vida íntima, como sus inicios en el humor, el trabajo que realizó con su hermano Nicolás a los tiernos 13 años. “Le perdí el respeto al colegio, sentía que no valía mi tiempo, porque estaba tan entretenido y motivado con lo que estaba haciendo afuera”, relató el triunfador de la última edición del Festival de la Canción de Viña del Mar.

“No se sentía como una pega. No me di ni cuenta, estaba como jugando, y me pagaban muy poco, porque era un niño. Para un niño 30 lucas es ser millonario. Me entusiasmaba mucho esa vida. Muchos años más tarde me di cuenta de que a esa edad debí haber estado en un parque... pero eso nunca lo hice”, continuó el chileno radicado desde hace algunos años en Nueva York, hasta donde llegó para iniciarse en el circuito del stand up comedy en Estados Unidos, lo que comenzó en un “open mike”, nombre que se le otorga a rutinas de dos minutos en diversos bares.

“Siempre quise estar en el ambiente donde el stand up comedy nació. Hice eso más de dos años, todos los días. Después me di cuenta de que no es que te ignoren, sino que a los gringos no les importa nada”, reveló el comediante, lo que finalmente tuvo repercusiones en su salud.

“Me dolía la cabeza todos los días, porque estaba todo el día tratando de hablar en inglés, de escuchar en inglés y terminaba muy agotado todos los días. Hacía estos shows donde me iba muy mal, fracasaba todos los días después de invertir mucho tiempo y ganas. Ahora, viéndolo, yo creo que tuve una depresión, me costaba mucho levantarme, dormía casi todo el día, las duchas largas. Iba a hacer estos shows pensando que algo iba a salir de picar piedras, pero el día era muy lento, se estiraba mucho, no me sentía feliz”, será parte de lo que le relatará Fabrizio Copano a Martín Cárcamo, en el próximo episodio de del estelar de Canal 13 “De Tú a Tú”, el que será emitido este domingo, después de “Teletrece Central”.

