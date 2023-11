Fabrizio Copano reveló importante paso en su carrera: Fue contratado por el Rey de Países Bajos

El comediante nacional Fabrizio Copano, reveló un importante salto en su carrera a través de sus redes sociales, donde desclasificó que fue contratado por el rey de Países Bajos para realizar un show en Ámsterdam.

En una publicación en su cuenta personal de Instagram, el triunfador del Festival de Viña del Mar detalló que cuando le llegó la invitación hace cuatro meses en un principio creyó que se trataba de una estafa.

“Hace como 4 meses, me llegó un mail que decía: ‘El Rey de Nederland desea contratarte para un show’. Inmediatamente asumí que era una estafa, como esas del príncipe Nigeriano”, comenzó relatando en su publicación, añadiendo que “días después mis agentes gringos me confirmaron; efectivamente el Rey Willem-Alexander of the Netherlands, iba a entregar este año el premio Erasmus a Trevor Noah (comediante sudafricano famoso por el Daily Show y animar los Grammys) y querían invitarme a abrir este evento!”.

“Así que acá estoy. Hoy en Amsterdam, para dar un show frente a 500 Holandeses, Trevor Noah y el Principado de Nederland en el teatro Kleine Komedie”, continuó Copano con su relato, desclasificando que “mañana estoy invitado a una cena en el palacio real, así que obligado a ver The Crown para aprender qué tenedor es sólo para las carnes rojas”.

PURANOTICIA