Expareja de Pailita Skarleth Labra, recordó al cantante en su ingreso a “Gran Hermano”

Chilevisión estrenó la noche de este domingo en pantalla su nueva apuesta “Gran Hermano”, espacio que trae de vuelta el formato reality a nuestro país.

Bajo este contexto, sus conductores Julio César Rodríguez y Diana Bolocco presentaron uno a uno a sus 18 integrantes, lista en la que sorprendió la joven Skarleth Labra, quien se hizo conocida por ser expareja del cantante de música urbana Pailita.

“Estoy acá porque quiero que me conozcan de verdad. Que no soy como me dejaron, mal parada”, expresó la joven al llegar al encierro, donde con tan solo 18 años será la integrante más joven del reality de Chilevisión.

“Llegué a la fama hace un tiempo porque tuve una relación con una persona que se hizo muy conocida. Mi pareja fue el cantante urbano Pailita”, agregó Skarleth sobre su anterior relación, asegurando que Carlos Rain, nombre real del artista, “me prometió el mundo entero. Que me quería llevar de viaje, que yo era la única mujer que él amaba de verdad. Empezamos a terminar, empezamos a volver, empezaron los problemas, así que terminamos definitivo”.

Además, la joven reveló que ya se encuentra en una nueva relación, presentando a su nueva pareja, Facundo Alonso. “Le mando muchos besitos si me está viendo. Llevamos conociéndonos tres meses”, concluyó.

PURANOTICIA