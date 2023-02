Expareja de Daniella Campos presentó querella en su contra por amenazas, violación de morada y lesiones leves

La expareja de la modelo Daniella Campos, Carlos Lara Díaz, interpuso una querella contra la ex Miss Chile el pasado viernes ante el Juzgado de Garantía de San Antonio, esta por lesiones en contexto de violencia intrafamiliar, delito de violación de morada y delito de amenazas no condicionales, por los hechos ocurridos 25 de enero de este año en la comuna de El Tabo.

Lo anterior, según detalla la acción judicial, “en un acto carente de racionalidad y respeto a la esfera personal”, Campos habría llegado hasta la casa Lara mientras él se encontraba abriendo la reja del inmueble, momento en el que intentó quitarle las llaves, hiriendo su brazo, según consignó BioBioChile.

Fue en ese momento cuando Lara habría llamado a Carabineros, quienes procedieron a llevar detenida a la modelo, siendo dejada en libertad, instancia en la que habría vuelto al domicilio de su expareja, momento en el que nuevamente debió ser detenida por personal policial.

Además, según detalló el medio mencionado anteriormente, posteriormente Daniella se habría contactado con personas de su círculo cercano. “Terminó sus amenazas expresando que pedía me avisaran que debía cuidarme puesto que yo no tenía idea con quien me había involucrado y que ella era capaz de cagarme y lo iba a hacer”, detalla la querella.

Ante esto, fue la propia Daniella Campos quien decidió romper el silencio y alzar la voz, lo que hizo a través de una nueva publicación en sus redes sociales. “Desmiento absolutamente haber vivido una situación de violencia intrafamiliar con el señor Carlos Lara Díaz. Durante el día en referencia, no estuvimos juntos. No hubo contacto físico ni personal. Estuve durante todo el día en la playa sola con mi hija”, comenzó señalando en su cuenta personal de Instagram.

“Ese día me dirigí al domicilio donde pasábamos las vacaciones -la casa de mi ex pareja- donde llevábamos tres semanas junto a los dos niños de él y mi hija. El incidente que produce mi detención ocurre cuando, al llegar al lugar en cuestión con el padre de mi ex pareja para retirar mis cosas personales y las de mi hija, el dueño de casa no me lo permitió y solicitó nuevamente mi detención, quedando gran parte de mis cosas en el domicilio”, añadió.

“Carabineros habían acogido la solicitud de detenerme nuevamente por ese supuesto delito, razón por la que fui llevada a la comisaría y dejada en libertad posteriormente”, aclaró Campos en la publicación, la que finalizó apuntando a que “las denuncias falsas son un delito en este país”.

