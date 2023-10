Exitosa jornada: Expo Quillota inicia su versión 2023 con más de 21 mil asistentes

La ceremonia de inauguración contó con la distinguida presencia de autoridades locales y regionales. Este año, La Gran Fiesta se extiende a lo largo de 6 días, del 27 de octubre al 1 de noviembre. Tras el emocionante corte de cinta, se llevó a cabo un recorrido por los variados stands y pabellones, con el propósito de transmitir buenos deseos a todos los expositores y expositoras, provenientes de la comuna, la región, el país e incluso del extranjero.

Las puertas al público se abrieron a las 13:00 horas, y los primeros visitantes, aguardaban con entusiasmo una nueva edición de la Expo. A las 17:30 horas, el escenario 2, situado frente a la galería Arauco, comenzó a cobrar vida con las destacadas presentaciones de la Escuela de Danza, Espresso y Los Blue Splendor quienes hicieron bailar a los presentes con sus temas del recuerdo.

El escenario principal dio inicio pasadas las 21:00 horas, con la presentación del animador Diego Acosta, quien introdujo a la talentosa academia de canto. El espectáculo arrancó de la mano del DJ Osses, que se encargó de animar al público con música urbana la que puso a todos a bailar en el Lucio Fariña.

Arte Elegante, por su parte, hizo que la multitud coreara sus éxitos, llevando a los espectadores en un viaje por su destacada trayectoria musical. El artista sensación de 2023, Gino Mella, culminó la primera noche de esta gran fiesta, haciendo que miles de asistentes se entregarán al ritmo de su música en la velada urbana de la Expo Quillota. Un inicio prometedor para una celebración que se prevé emocionante y llena de sorpresas en los días venideros.

Roberto Herrera, más conocido como Arte Elegante, destacó la oportunidad en la Expo, señalando que "Quillota siempre me ha apoyado, desde mis inicios, y ahora que estoy bien, muy alegre de sus aplausos, para mí es como un aliento para mi corazón y cuando me inviten otra vez me 'tiraré envuelto en llamas'. Muy contento y agradecido de todo el cariño y del show, yo sé que se van a acordar siempre de mí, porque tenemos un show de calidad y diferente".

A la jornada inaugural de Expo Quillota 2023 asistieron más de 21 mil personas. El evento atrajo principalmente a un público joven que se deleitó con la música urbana de Arte Elegante y Gino Mella. No obstante, es importante destacar que se contabilizaron más de 1.160 adultos mayores que disfrutaron de la celebración, así como alrededor de 2.200 niños que también formaron parte de esta emocionante jornada.

La Gran Fiesta continuará este sábado 28 con los shows de Caro Molina (21:20), Los Dinos de Chile (22:00) y Zúmbale Primo (23:00), a las 21 horas se inicia el espectáculo en el escenario principal con las presentaciones de la Academia Municipal. Recordar que las puertas del estadio se abren a las 13 horas, las boleterías desde las 12:30 y se debe presentar la Cédulas de Identidad.

