Ex“Rojo” y su dura crítica contra la televisión: “Aprendí que se necesita ser blanco”

El cantante Edwin Joseph, quien obtuviera el segundo lugar en la competencia del programa de TVN “Rojo: El color del talento” el año 2019, protagonizó un particular momento este fin de semana, el que no pasó desapercibido en sus redes sociales.

El intérprete de origen venezolano, quien participó de la tercera temporada del regreso del espacio televisivo, publicó en su cuenta personal de Instagram un registro en el que se puede ver como destroza su galvano.

“Así celebro mi triunfo. Tras un año haciendo televisión. Quiero agradecer a la TV en general por este premio, aprendí que se necesita ser blanco para ser inteligente, se necesita tener un apellido y ser cuico para encajar con el resto”, escribió Joseph junto a su publicación.

“Que triste tener que celebrar con ustedes los que me siguen (los fans) rompiéndolo, pero es que no me nace tomarme una foto sonriendo”, explicó el joven cantante en su sentida reflexión, donde añadió que “decido botar esto para darle fin a una noticia importante, doy fin a la tele (no haré más televisión!)”.

Para finalizar su publicación, Edwin le envió un mensaje a sus seguidores, a quienes aconsejó “para los que sueñan con entrar a un programa, si eres extranjero, negro, de clase baja o un artista callejero no se dejen manipular, no confíes en nadie! Lucha y reclama cuando algo no está bien no sea tonto como yo, abran los ojos”.

PURANOTICIA