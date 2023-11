Ex participante de MasterChef estaría viviendo en situación de calle: “Quiero salir del alcohol”

Un complejo momento estaría atravesado la reconocida exparticipante de “MasterChef Chile” Andrea Cortés, luego de que en redes sociales comenzara a circular un preocupante video.

La mujer alcanzó gran notoriedad en la tercera temporada del programa gastronómico emitido por Canal 13 al ser la primera concursante transgénero en un programa de cocina en nuestro país, además de una recordada preparación que le costó su eliminación: ceviche de pollo.

Ahora, un alarmante registro mostró a quien sería Andrea en precarias condiciones, viviendo aparentemente en situación de calle al norte de Chile.

En el estremecedor video divulgado a través de TikTok por la cuenta @losdelapobla, la propia Andrea desclasificó detalles de su presente, revelando que se encuentra sin hogar y enfrentando una fuerte adicción al alcohol.

“Estoy metida en el alcohol, yo no tomaba, no tomaba ni una piscola, quiero salir del alcohol, y me metí en el alcohol y no puedo salir del alcohol, necesito ayuda”, se le escucha decir a la mujer, quien reveló además que cayó en las adicciones en medio del Estallido Social.

Una de las compañeras de Cortés en el ciclo del espacio de cocina, la periodista Josefa Barraza, reaccionó al registro, y en conversación con “El Filtrador” aseguró que “estamos consternados. Como exparticipantes estamos buscando más información de cómo está, y de qué manera podemos ayudar”.

PURANOTICIA