“Estoy devastado”: Rubén rompe el silencio tras su abrupta expulsión de “Gran Hermano”

Luego de tres semanas de su expulsión, el exjugador de “Gran Hermano” Rubén Gutiérrez decidió alzar la voz, y romper el silencio luego de su abrupta salida del reality de Chilevisión.

A través de sus redes sociales, el ex integrante del espacio decidió referirse por primera vez a la acusación de acoso a su compañera de encierro, Scarlette Gálvez, situación por la cual fue expulsado de “Gran Hermano”.

“Han sido 3 semanas muy difíciles para mí y mi familia. Las graves acusaciones que se hicieron en mi contra, no solo me afectaron a mí, sino que también a mi familia y cercanos. Por eso solo quiero reafirmar mi inocencia”, comenzó relatando Rubén en una nueva publicación en su cuenta personal de Instagram.

Bajo este contexto, continuó asegurando que emitía esta declaración pública para “darles las gracias a todas/os las/los que me han estado apoyando durante todo este tiempo. Se han preocupado por mi bienestar y han creído en mí. A todas esas personas; quiero que sepan que estoy eternamente agradecido”.

“Actualmente, estoy devastado emocionalmente y mi salud mental se ha visto fuertemente afectada. Por lo mismo me encuentro con el apoyo de profesionales de la salud de manera permanente, con controles regulares a fin de estabilizarme anímica y psicológicamente”, añadió Vásquez, quien continuó con su relato confesando que “estoy absolutamente destruido, mi imagen y dignidad se ha visto arruinada de manera irremediable estas últimas semanas, y me hace sentir terrible lo mal que se ha hablado de mí, y las mentiras que han querido instalar durante todo este tiempo”.

“Desde que llegué a Chile he estado en aislamiento con mi familia, especialmente mis dos hermanas que se han preocupado de cuidarme y darme contención, ya que aún me encuentro abatido emocional y moralmente”, indicó.

“Todo esto ha sido shockeante para mí, me generó un trauma demasiado grande que aún no logro dimensionar, puesto que todo esto ha removido antiguas heridas, penas e inseguridades. Hoy en día siento rechazo de mí mismo, del contacto físico e incluso me incomoda que mis hermanas me abracen”, agregó.

“Siempre me había caracterizado como una persona que enfrentaba la vida con una sonrisa, a pesar de la adversidad y las dificultades que se presentaban en el camino, pero hoy difícilmente me puedo mantener de pie”, señaló Rubén, revelando que se encuentra “bajo medicación para poder sobrellevar esta difícil situación”.

“Por último, escribo esto para decir que NO soy la persona que han intentado retratar los medios y la opinión pública, todo lo contrario. Tengo muy claros mis valores y principios, es por ello que los defenderé hasta el final”, concluyó Rubén en su mensaje.

