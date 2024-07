"Esto es causal de divorcio": Periodista de «Tu día» perdió su anillo de compromiso en pleno despacho en vivo

Gabriel Alegría vivió un particular momento en el matinal «Tu día» de Canal 13, durante un despacho en vivo.

Mientras el periodista mostraba el césped escarchado producto de las bajas temperaturas, perdió su anillo de compromiso.

“El dolor en la mano ni se los cuento”, mencionó, mientras movía el hielo de la vegetación.

Bajo ese contexto es que perdió la sortija, diciendo que "¡Oye! ¡Se me salió! ¡No es chiste!”.

“¡Se me cayó! ¡Tengo el de matrimonio, me falta el otro! Esto es causal (de divorcio), me van a echar (de la casa)”, dijo bromeando.

“La semana pasada tenía la mano hinchadísima, pero ahora con el frío me quedaron los dedos más flaquitos, y se me salió el anillo”, agregó.

"¡No puede ser! ¡¿Cómo nos pasa esto?!", expresaron por su parte los conductores.

Ante esta situación, la producción del matinal se contactó con Daniel, el esposo de Gabriel Alegría, quien indicó: "Me acaba de avisar mi madre, que Don Gabriel perdió el anillo de compromiso en su trabajo. Dije: 'Es parte de la vida, también me podría pasar’".

No obstante, pudo encontrar su anillo luego de bastantes minutos. "Se salvó, porque si se le perdía el anillo me tenía que pagar un viaje", dijo entre risas el esposo del periodista.

