Este domingo parte el Festival de Viña 2023: Karol G y Paloma Mami le dan el vamos al evento

Luego de dos años de suspensión y a horas del arranque la edición de regreso del Festival de Viña 2023, se afinan los últimos detalles de la tradicional cita musical que se extenderá hasta el 24 de febrero y que convocará a artistas de talla mundial.

El certamen contará con la animación de Martín Cárcamo y María Luisa Godoy. Las encargadas de abrir la primera noche serán Karol G, Pamela Leiva y Paloma Mami, todas ya se encuentran en la ciudad jardín preparándose para lo que será su presentación en el festival de la canción más importante de latinoamérica.

Pamela Leiva será la encargada de llevar el humor a la Quinta Vergara en la noche inaugural. En la conferencia de prensa que indicó que "Viña siempre fue un sueño. Y ese sueño en momentos muy oscuros de mi vida fue lo que no me dejó perder el foco, lo que me levantó".

Y agregó que "independiente del resultado, para mí todo esto es un tremendo regalo, Así lo estoy viviendo, como un regalo, un sueño, y lo estoy disfrutando mucho, y mi expectativa es disfrutarlo".

Mientras que la cantante nacional, Paloma Mami, en su conferencia expresó que "yo aprendí desde muy chiquitita en esta industria que es muy importante creer en uno mismo (...) Yo confié en mí misma tanto que por eso estoy donde estoy ahora".

"Chiquillos, la vamos a romper mañana, la vamos a pasar tan bien, estoy tan feliz de estar aquí con mi familia, con mis amigos", afirmó.

Por su parte, la artista que abrirá los fuegos, Karol G tuvo una caótica llegada al Hotel Sheraton de Viña del Mar, donde sus fanáticos la esperaban en la previa de su presentación en el Festival de Viña 2023. La artista colombiana es una de las cartas más fuertes del festival, dado que actualmente atraviesa un muy buen momento profesional.

En las jornadas siguientes se presentarán Tini, Diego Urrutia en el humor y Emilia; el martes 21 de febrero estará Alejandro Fernández, la comediante Belén Mora y Los Jaivas; el miércoles 22 de febrero, Fito Páez, el humorista Rodrigo Villegas y el cantante español Rels B; mientras que el jueves 23 de febrero estará Christina Aguilera, Fabrizio Copano en el humor y el cantante urbano Polimá Westcoast; Los encargados de cerrar el certamen el viernes 24 de febrero serán Camilo, la humorista Laila Roth y Nicki Nicole.

