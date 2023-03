"Eso no se puede hacer": Diego Urrutia recordó incómodo momento que vivió con el "Kiwi" durante despacho en hotel

Diego Urrutia abordó el incómodo momento que vivió con Arturo "Kiwi" Walden, durante un despacho tras su show en Viña 2023.

El equipo del tiktoker se molestó con el notero que estaba esperando a que el comediante llegara a su habitación del hotel.

Los acompañantes de Urrutia al ver la cámara del «Buenos días a todos» lo cubrieron con ropa e incluso uno levantó el dedo del medio.

Y durante las últimas horas, el comediante recordó aquel criticado episodio en conversación con radio ADN.

“Eso no se puede hacer, yo creo. Tienen que grabar hasta el lobby no más, no pueden grabar hasta más adentro”, declaró

No obstante, aseguró no hubo mayores problemas después de lo ocurrido. “No pasó nada. Fue chistoso porque mis amigos me taparon. Fui como la guagua de Michael Jackson”.

Respecto a su éxito en el escenario de la Quinta Vergara, Urrutia recordó que “cuando estaba detrás del escenario y me nombraban, la gente aplaudía un montón, como que todos tenían muchas ganas que me fuera bien”.

“Por eso estuve tan relajado y tranquilo. Altiro sentí el primer aplauso muy fuerte y dije ‘ya, hay apoyo'”, cerró.

PURANOTICIA