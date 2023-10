En medio de crisis de TVN, Director de Programación presenta su renuncia acusando “falta de respaldo y apoyo”

Luego de 15 meses en el cargo y en medio de una profunda crisis de audiencia que vive el canal estatal, Roberto Cisternas presentó su renuncia a la dirección de Programación de TVN.

A través de una carta dirigida a los trabajadores y al directorio de la estación televisiva, el comunicador audiovisual agradeció la oportunidad, y explicó sus motivos de su tajante decisión.

“Con profundo pesar, he tomado la difícil decisión de renunciar a mi puesto como Director de Programación. En primer lugar, quiero expresar lo feliz que he sido llevando la camiseta de este lugar durante los últimos 14 meses. He entregado todo de mí y me siento en paz por ello”, comenzó relatando en la misiva.

“Sin embargo, siento la necesidad de compartir algunas reflexiones y experiencias, en especial debido a la lealtad que he recibido de muchos de ustedes y a las lecciones aprendidas de líderes notables que han contribuido a la construcción de este canal”, agregó.

Sobre su decisión, explicó que se debe a dos razones. “La primera se relaciona con la falta de respaldo y apoyo de mis superiores en mi día a día. En las últimas semanas, me he sentido vulnerable ante una campaña de desprestigio en mi contra. Lamentablemente, no he contado con la defensa que esperaba, a pesar de representar a TVN. Este tipo de situaciones ha sido recurrente y, en particular, me ha impactado la cantidad de información interna falsa y malintencionada que ha llegado a los medios”, aseguró el ahora ex director de programación de TVN.

“La segunda razón radica en la ausencia de un proyecto claro y una estrategia definida en esta administración. A lo largo de mi gestión, he presentado numerosas propuestas e ideas que lamentablemente no han sido consideradas. He tenido que gestionar decisiones con las cuales ni yo ni mi equipo estábamos de acuerdo. Por ejemplo, la cancelación de un programa que tenía previsto su lanzamiento en marzo debido a consideraciones de riesgo por parte del directorio, o la elección de teleseries y programas que no fueron decisiones de la Dirección de Programación. Agradezco el esfuerzo y la dedicación de todos los equipos de contenidos que han trabajado con presupuestos más bajos, generando actividad y resultados positivos para el canal”, continuó.

En el escrito, Cisternas se refiere a la mala sintonía que ha presentado TVN, la más baja en la última década, lo que asegura que debe a la “política editorial rígida dejando fuera los contenidos que la masa consume como de comedia, espectáculos (no digo farándula porque lo encuentro un término clasista que sólo se utiliza para cuando se habla de la vida de gente de estrato social más bajo, pero cuando es de la monarquía es casi un contenido cultural) y formatos arriesgados como realities, sumado a una inversión baja en contenidos, es imposible poder competir contra los otros canales que si lo pueden hacer”.

Posteriormente, destacó el trabajo dentro de TVN de Roberto Reyes, y de la exministra Adriana Delpiano, sin embargo realizó un curioso llamado. “De los demás directores no me voy a referir pero los invito a investigarlos y revisar a quién representan realmente, quizás puedan encontrar algunas claves de la crisis durante estos años”, expresó Roberto Cisternas.

“Entiendo que mi gestión pudo no haber sido del todo satisfactoria para algunos. Pido disculpas si en algún momento defraudé expectativas. Espero que mi renuncia contribuya a una reflexión constructiva y a una visión más clara para el futuro de TVN. Llevo en mi corazón el cariño constante de los trabajadores, quienes vieron en mi compromiso y dedicación un motivo para confiar. Agradezco a quienes creyeron en mí y les insto a abrir sus corazones y mentes a la persona que ocupará mi puesto”, agregó luego, entregando sus mejores deseos para los próximos desafíos que atraviese TVN.

