Emiten orden de arresto contra Bolocco, Neme y Saa por no declarar en querella de Barriga

El Octavo Juzgado de Garantía decretó una orden de arresto para Diana Bolocco, José Antonio Neme, y Roberto Saa debido a que ninguno de los tres periodistas se presentó a declarar respecto a la querella interpuesta por la exalcaldesa de Maipú, Cathy Barriga, contra la periodista Paulina de Allende tras un reportaje que se emitió en Mucho Gusto.

De acuerdo lo consignado por radio Bío-Bío, la abogada de la exalcaldesa, Pamela Cisternas, señaló que "el día de hoy habiéndose preguntado por esta abogado si estaban debidamente notificados y habiendo señaló el juez que se había efectuado esta, el día 8 de septiembre de 2022, se pidió que se hiciera efectivo el apercibimiento y que sean conducidos mediante la fuerza pública a juicio. Juicio que solicitamos una nueva fecha y se fijó para que comience mañana a las 09:00 horas en la medida que estos se encuentren presentes en audiencia".

Según información preliminar, Diana Bolocco acudirá a declarar ante el tribunal este martes al igual que el periodista Roberto Saa.

Por su parte, en conversación con La Hora, Neme indicó que "yo salí del país el 1 de abril a un viaje muy largo y muy lejos que tenía planificado hace varios meses y no recibí ninguna notificación. No sé si es porque llegó a mi dirección anterior, o no sé qué habrá pasado desde el punto administrativo".

En esta línea, sostuvo que "aunque la hubiera recibido tendría que haberme excusado porque iba a estar en Francia ese día" y explicó que "yo ya me contacté con mi abogado, le mandé los antecedentes de mi viaje, y bueno voy acatar lo que la justicia decida nomás".

Asimismo, afirmó que "yo colaboro en este juicio como el Ministerio Público y como el tribunal lo exige, en la medida de lo posible, en la medida de lo físicamente posible. Porque hoy no puedo hacerlo de tan lejos, como testigo en esta causa".

