El reencuentro más esperado: Karol Lucero confirma su regreso a Mega de la mano de ¿Volverías con tu ex? 2

El regreso de Karol Lucero a la televisión ya es un hecho. Luego de que el programa No es lo mismo, de Tevex, revelara que el comunicador será parte del reality de Mega «¿Volverías con tu ex? 2», el propio animador confirmó la información y explicó las razones que lo llevaron a aceptar el proyecto.

En conversación con Zona de Estrellas, Lucero detalló que su participación no será como concursante, sino que estará a cargo de conducir una dinámica especial dentro del espacio.

Su presencia marcará además un esperado reencuentro televisivo con Faloon Larraguibel, con quien protagonizó una mediática relación durante la época de Yingo. De acuerdo con el periodista Maxi Fuentes, la producción busca aprovechar ese momento como uno de los principales atractivos del programa.

“Lo van a hacer reencontrarse con Faloon y para poder situarse con el rating. Mega va a lograr después de años que Karol se reencuentre con Faloon”.

Según se informó, si la dinámica tiene una buena recepción, la producción evaluaría incorporar a otras exparejas de los participantes.

Karol Lucero explicó que, a diferencia de otras propuestas que recibió en los últimos años, esta invitación sí coincidía con sus intereses profesionales, revelando además que anteriormente había rechazado varios proyectos televisivos, pese a las ofertas económicas.

"He rechazado participar de los cinco realities de Canal 13; de El Internado de Mega; y de Fiebre de Baile, por muy buenas cifras”, confesó el comunicador, añadiendo que “esta invitación me pareció interesante y de la mano de hacer lo que me gusta y creo puedo aportar más”.

Consultado sobre si este proyecto representa su regreso definitivo a la televisión, el animador optó por la cautela, aunque reconoció que le gustaría volver de manera estable. Además, recordó que ya fue conductor de la primera temporada de «¿Volverías con tu ex?» en 2016.

“Es solo una invitación. Si acepté después de haber rechazado todo, es porque es lo que quiero y busco. Si se da la oportunidad, encantado de volver. Tranquilo, con paciencia y prudencia. No dejé que me ganara la ansiedad. Llevo 7 años esperando”, concluyó.

Debido al desfase de las grabaciones del reality, el reencuentro entre Karol Lucero y Faloon Larraguibel se emitirá en las próximas semanas por las pantallas de Mega, en un episodio que promete generar expectación debido a las declaraciones que ambos han realizado sobre su relación en los últimos años.

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