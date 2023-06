“El Purgatorio, donde los famosos pagan sus culpas”: Canal 13 anuncia su nuevo estelar conducido por Ignacio Gutiérrez

“Si tu vida se acabara ahora, ¿por qué te juzgarían?”; “¿Estás preparado para tu vida después de la muerte?”; o “¿Estás preparado para responder por tus pecados?”, eran las frases con las que Canal 13 se encontraba promocionando su nueva apuesta en pantalla de cara al segundo semestre de este año, las que dejaron de ser un misterio.

Lo anterior, ya que la estación televisiva reveló los detalles de su próximo proyecto estelar “El Purgatorio, donde los famosos pagan sus culpas”, el que contará con la conducción de Ignacio Gutiérrez.

El espacio estará cargado de emoción, adrenalina, entretención, humor y famosos que estén en la contingencia, con capítulos que serán emitidos en vivo y en directo en horario prime.

El estelar tendrá como invitados a diversas reconocidas figuras, quienes deberán hacer el ejercicio de imaginar su muerte y su llegada al purgatorio, el que buscará indagar en los pecados, polémicas y experiencias de vida de los asistentes.

“Nacho es una persona que sabe del tema. Es una voz autorizada sobre los hechos que han ocurrido en la historia de los famosos”, indicó sobre la nueva apuesta Alexis Zamora, productor ejecutivo del área de entretención de Canal 13.

“La gente necesita que sí o sí a los famosos les pregunten lo que hay que preguntar. Que no se entienda que por ser famosos no van a decir las cosas. Y el ejercicio del proyecto es que repasen los hechos realizados en vida con la perspectiva que ya no pueden remediar. Es preguntarles de qué se arrepienten y ponerlos en esa situación, pero siempre en una lógica de entretención prime”, agregó sobre “El Purgatorio”, el que contará con el mismo equipo detrás de espacios como “Vértigo” y “Mi nombre es”.

PURANOTICIA