El potente mensaje de un renovado Marcianeke: "Sigan sus sueños y dejen las drogas"

Marcianeke causó furor con su presentación en las Fondas del Parque O'Higgins, en Santiago, enmarcado en las celebraciones de Fiestas Patrias.

Tras el espectáculo, el popular artista urbano nacional repasó lo que ha sido su corta pero meteórica carrera en el mundo de la música, cuestión que lo ha llevado incluso por algunos excesos, como una adicción a las drogas.

"Estuve pasando por un mal momento, por inseguridades mías, pero de aquí salí más seguro que nunca. Me doy cuenta que la gente siempre quiso apoyarme y que siempre siguió apoyándome, así que voy a seguir. Volví con todo, eso ya es un hecho", señaló el artista chileno en conversación con Radio ADN.

También sostuvo que "me siento más que contento, más que agradecido, me sacan de miles de dudas. Por ustedes estoy haciendo todo lo que hago".

Es bajo este contexto que el intérprete de «Dimelo Ma'» aseguró que "estas Fiestas Patrias me he dedicado 100% a trabajar, para poder pasarla bien con ustedes. Pero haciendo lo que me gusta, que es mi trabajo, poniéndome serio”

Luego, envió un potente mensaje a sus fanáticos, en su mayoría niños, adolescentes y jóvenes: "Sigan sus sueños y dejen las drogas. No anden encerrándose, perdiendo el tiempo. Ahorren ese tiempo haciendo ejercicio".

Marcianeke especificó que "yo ahora, en vez de estar encerrado en mi pieza, prefiero hacer deporte en mi casa. Si no, voy a un gimnasio".

"Estoy tratando de rodearme de personas que hagan ejercicio. Estoy achicando mi círculo. Caminen con gente que de verdad les sume", concluyó.

