“Él era un desastre como pareja”: Katherine Salosny desclasificó inéditos detalles de su relación con Felipe Camiroaga

La noche de este martes, la comunicadora Katherine Salosny será la nueva invitada al estelar de Canal 13 “Juego Textual”, donde mantendrá una distendida conversación junto a Sergio Lagos y las ocho panelistas del espacio.

La animadora abordará diversos momentos de su vida personal y de su carrera en televisión, desde los abusos de los que fue víctima en su infancia a manos de su padre, hasta su traumática salida del matinal “Mucho Gusto”, de Mega.

Además, Salosny se referirá a la relación amorosa que mantuvo con el fallecido animador Felipe Camiroaga, de quien reveló que “era un desastre como pareja. Lo pasábamos el descueve porque era un tipo muy lúdico, demasiado entretenido, muy inteligente, sensible, profundo. Pero era un loquillo”.

“Tuvimos sinergia desde el primer día, nos potenciábamos. Lo pasamos increíble en esa época”, desclasificó sobre la relación entre ambos, cuando se conocieron en el inicio de las carreras televisivas de ambos, cuando Salosny se desempeñaba como la conductora de “Extra Jóvenes”, mientras que Felipe era asistente de dirección en Chilevisión, detallando que “el primer beso fue en un auto. Yo tenía 19 o 20 años. Además, que él me había echado el ojo. Él me dedicó una canción de Juan Luis Guerra. Siempre me decía que yo era su versión en mujer y él mi versión en hombre”.

