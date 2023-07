El descargo de Daniella Chavez: “En Chile soy tratada de prostituta”

La modelo chilena Daniella Chávez, realizó un potente descargo en sus redes sociales, donde se refirió al duro trato que recibe en su país, criticando que en suelo nacional la tratan de “prostituta” por su trabajo, mientras la prensa internacional la alaba como una celebridad.

A través de su cuenta personal de Instagram, la exconejita Playboy compartió una publicación de un medio mexicano que hablaba sobre su trabajo, donde la llamaban “La Barbie de OnlyFans”.

“Hoy en Diario @marca versión MX, La Barbie de OnlyFans. Gracias por el apodo… Lo más importante es lo que remarqué en la foto: “Celebrities” en México, USA, España soy tratada así: Una Celebridad”, comenzó remarcando Chávez, donde desclasificó que “por eso pasó más tiempo fuera de Chile, porque a ellos no les importa que hice fotos para Playboy, no les importa que salga desnuda o que tenga OnlyFans. Para ellos soy una celebridad y así me tratan cuando llego a esas tierras”.

“Trabaje en televisión en México y USA siendo la misma persona que hasta ahora, pero en Chile soy tratada de prostituta, por el mismo trabajo que otros países alaban! Cuál es la diferencia? En Chile las mujeres atacan mucho a otra mujer, los hombres insultan y agreden lo que no podrán obtener”, explicó la chilena.

Bajo esta línea, Chávez concluyó su mensaje cuestionando que “se quieren tan poco en Chile que para sentirse superior deben insultar y minimizar a una mujer? Yo soy feliz cuando a una mujer le va bien, soy feliz por el resto, soy feliz por ti y eso no cambiará aunque yo te cause envidia, enojo, rabia o frustración. No me culpes por tus males”.

