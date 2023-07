Don Francisco reveló por qué decidió no animar el Festival de Viña del Mar: “Hay que tener buena pinta”

Este martes, el animador nacional Mario Kreutzberger, más conocido como Don Francisco, entregó un inesperado anuncio acerca d la próxima Teletón 2023, revelando que el cierre de la cruzada solidaria se trasladará del Estadio Nacional al anfiteatro de la Quinta Vergara, ubicada en Viña del Mar.

En esta línea, en conversación con el programa “Una Nueva Mañana de Cooperativa”, el reconocido conductor reveló que le ofrecieron en su momento animar el Festival de la Canción de Viña del Mar, oferta que finalmente terminó por declinar.

“No soy el prototipo de un animador para la Quinta Vergara, hay condiciones que yo no tengo. Hay que tener buena pinta y una serie de características y a mí me parece que no las tenía”, reveló Kreutzberger.

“Alguna vez me dijeron y yo ya estaba trabajando en Estados Unidos y yo pensaba que había personas mejor calificadas”, expuso Don Francisco, agregando que “la fecha la ocupábamos para hacer la ‘Cámara viajera’, no estábamos nunca en Chile para el Festival de Viña”.

