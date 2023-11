Doble eliminación y accidentando duelo marcó “Tierra Brava”

Una especial jornada vivió “Tierra Brava” la noche de este lunes, luego de que el reality de Canal 13 sufriera una doble eliminación, despidiendo así para siempre a dos integrantes de la casona ubicada en Lima, Perú.

En primera instancia, fue la modelo peruana Shirley Arica quien se debió enfrentar a la actriz nacional Nicole Block, quienes se midieron en una intensa competencia de obstáculos, la que no pudo ser terminada.

Lo anterior, producto de que la peruana se golpeó fuertemente la nariz con una barra de fierro, continuando con la prueba. Sin embargo, luego se dio cuenta que estaba sangrando, por lo que decidió parar.

“Me rompí la nariz”, avisó Shirley al equipo de producción, quien luego de recibir una evaluación médica fue diagnosticada con una contusión. “Me siento super mal, me duele muchísimo la cabeza, así quiera o no, no lo puedo hacer”, anunciando que decidió no continuar con el circuito, convirtiéndose en la nueva eliminada de “Tierra Brava”.

Posteriormente, luego fue el turno del segundo enfrentamiento de la noche, el que tenía como protagonistas al modelo argentino Luis Mateucci, quien se media ante el cocinero nacional Max Cabezón.

Luego de un reñido comienzo, el trasandino comenzó a tomar notoria ventaja sobre el chileno en el circuito, convirtiéndose en el ganador del reto. “¡Equipo verde! ¡Cállense la boca, los voy a sacar uno por uno!”, gritó Mateucci.

“Es un orgullo para mí, me costó mucho. Acá nadie te regala nada, todos los que dicen apoyarte te pueden eliminar. Por eso yo llego solo y me voy solo. Lamentablemente al equipo verde se les acabaron las pilas en la primera vuelta”, añadió el capitán del equipo rojo.

Mientras que, Max se despidió de “Tierra Brava” asegurando que “fue una prueba súper complicada, extenuante, de las más difíciles que he tenido. Pero estoy orgulloso de haberla terminado”, expuso, quien continuó agradeciendo a sus compañeros: “Los quiero y me los llevo a todos en el corazón, los espero en Santiago para que vayamos a comer unas pizzas. Esto para mí va a ser inolvidable”.

PURANOTICIA