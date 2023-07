DJ Méndez alza la voz y aclara supuesta deuda millonaria a Iván Arenas

Luego de la dura acusación que realizó Iván Arenas en contra del cantante nacional DJ Méndez, a quien señaló de adeudarle una millonaria suma de $70 millones, fue el propio músico quien decidió salir a aclarar la situación.

“Sería bueno dejar la cagá aquí. Nunca lo he hecho (...) Decirle a DJ Méndez que se acuerde de mí, que me debe 70 palos (millones de pesos). Pa que lo sepa. Nunca lo había dicho”, expuso el comediante en un adelanto del programa “Es la Hora de tu Podcast”, conducido por Willy Sabor y José Luis “DJ Lolito” Martínez

Ante esto, DJ Méndez decidió utilizar el formato de su cuenta personal de Instagram para aclarar la sucedido.

“Honestamente, primero dije ‘él es humorista, pensé que era una broma’, pero no era broma. Él dice que yo le pedí prestado 70 millones.... Iván, te escribí por interno y no me has respondido nada. Esas son acusaciones muy graves, Iván”, comenzó señalando el intérprete, añadiendo que “así como tiraste esa mentira, aclares bien dónde fue, en qué cuenta me depositaste... porque hablé con mi abogado y yo creo que te voy a demandar por 70 millones, me tenís la escoba en redes sociales y la gente pica con lo primero”.

Posteriormente, Leopoldo Mendéz logró hablar con Arenas y explicarle la situación. “Me conseguí el número del Profesor Rossa, lo llamé, pudimos hablar como adultos que somos y ya tenemos la película súper clara. Pero yo les puedo decir que esos 70 millones eran, porque no fue así”, aseguró.

“Ahora él entendió, yo entiendo su posición también y por qué lo dijo de esa manera y estamos ok. Nos vamos a juntar en Santiago, apenas yo llegue de vuelta y vamos a poder contar realmente el por qué hay unos 70 millones en el aire, que yo no tengo nada que ver con eso”, añadió el cantante nacional.

“Hay terceros involucrados. Llegamos a una conclusión con Iván, porque hay dos personajes metidos”, reveló Méndez, quien aseguró que “esos dos personajes pidieron plata a mi nombre y ahí está la cosa. Ahora voy la próxima semana (a Chile), porque yo no he pedido plata y menos al Profesor Rossa”.

PURANOTICIA