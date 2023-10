Dino Gordillo reveló especial cábala para el Festival de Viña del Mar: “Los llamo a todos”

La noche de este sábado, Canal 13 emitirá un nuevo episodio de su estelar “Socios de la Parrilla”, donde Francisco Saavedra, Jorge Zabaleta y Pedro Ruminot recibirán en su quincho a dos reconocidos comediantes.

Se trata de Dino Gordillo y Paul Vásquez, dos humoristas que han triunfado numerosas veces en el Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar.

Bajo este contexto Gordillo, quien ha estado sobre el escenario de la Quinta Vergara en siete oportunidades, reveló su cábala para el certamen.

“Los llamo a todos. Yo siempre soy feliz cuando a alguien le va bien, cuando el otro triunfa. Las generaciones nuevas tienen que aprender de nosotros, por algo hemos llegado donde estamos”, desclasificó.

Posteriormente, fue el comediante Diego Urrutia quien confirmó esta información a través de un video, en el que relató que efectivamente Dino lo llamó, pero “no le contesté porque me estaba duchando, entonces me escribió por WhatsApp, me retó, me dijo ‘No te has subido a la Quinta y ya te creís la r…’. Después lo llamé, hablamos y me dio muchos consejos. Se lo voy a agradecer por siempre”.

PURANOTICIA