Diego Urrutia evita referirse a dichos de su expareja y afirma que su relación con Carla Jara "no es cuestión de publicidad"

Diego Urrutia rechazó los dichos de su expareja, Sofía Lobos, luego de que saliera a la luz su romance con Carla Jara.

La joven aseguró que el comediante nunca quiso reconocerla públicamente.

"Yo sentía que no me amaba, porque los últimos dos años sentía que me escondía demasiado, al punto que él me decía que iba al mall a comprarse ropa, pero no podía ir conmigo, prefería ir solo", dijo en conversación con Cecilia Gutiérrez y Manuel González en el podcast «Bombastic».

Además, agregó que "algo que me dolía mucho, era que no nos podían ver en público tomados de la mano. Él me decía que se sentía incómodo, así que si lo ven así con la Carla Jara, para mí va a ser súper irónico".

Y Urrutía se refirió a su relación con la actriz en mensajes que le envió a la periodista Paula Escobar del programa «Que te lo digo».

“Estoy en Temuco, vine a ver a mi familia. La verdad no tengo mucho que decir si ya apareció en todos lados. Se supo, eso”, respondió, evadiendo referirse directamente a los dichos de su expareja.

Finalmente, indicó que “puedo decir que es verdad (romance con Carla Jara), que no es cuestión de publicidad, que yo no haría algo así por publicidad o por un show, no lo haría. Nos conocimos en TVN, en «Ahora Caigo». Y eso. No puedo decir mucho más”.

PURANOTICIA