Diana Bolocco recordó férrea defensa a su hermana Cecilia por su rol de madre: “Hay cosas que son inaceptables”

La animadora nacional Diana Bolocco, realizó una honesta entrevista con la versión argentina de la revista “Hola”, donde abordó cuando debió defender de las críticas por su rol de madre a su hermana, Cecilia Bolocco.

“Nunca he pretendido ser la vocera, ni mucho menos. Me carga hablar por ella y jamás he respondido una pregunta por ella”, comenzó señalando sobre los complejos cuestionamientos que se realizaban en el país trasandino sobre la relación que mantenían su único hijo Máximo, con su padre, el fallecido ex presidente de Argentina, Carlos Menem.

“Si te estás refiriendo a una vez en particular, cuando se le cuestionó su rol de madre desde Argentina, yo me sentí en la necesidad de salir a respaldarla públicamente”, expuso Diana, añadiendo que “creo que uno tiene que alzar la voz cuando es algo muy injusto. Me parece que hay cosas que son inaceptables”.

“Me han dolido muchas cosas, pero ahí sí sentí la necesidad visceral de salir a respaldarla. Porque claro, ella no iba a salir a responder, como no lo ha hecho nunca. Espero no tener que volver a hacerlo más”, afirmó Bolocco.

