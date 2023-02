¿Dedicada a alguien? Daniela Aránguiz y su apasionada interpretación de «Rata de dos patas»

Todo un éxito resultó la rutina humorística de Pamela Leiva sobre el escenario del Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar.

De hecho, la comediante hasta se dio el lujo de interpretar algunas canciones, en tono humorístico, como parte de su espectáculo de stand up comedy.

Fue en este contexto que la ex participante del reality «1810» entonó el clásico de Paquita la del Barrio, «Rata de dos patas».

El tema fue coreado por gran parte de los asistentes a la Quinta Vergara, pero especialmente por una famosa que fue enfocada en ese preciso instante.

Se trata de Daniela Aránguiz, quien fue captada por la transmisión oficial cantando a todo pulmón este clásico mexicano.

A raíz de este hecho, no pocos aseguraron que la pasión puesta para interpretar el tema era dedicada a su ex marido, el ex futbolista Jorge Valdivia.

Vale recordar que la pareja terminó su relación durante el año pasado.

