Daniella Chávez filtra nuevo audio de Marcelo “Chino” Ríos: “Enamorado de ti desde siempre”

La modelo nacional Daniella Chávez, lo hizo otra vez, ya que volvió a filtrar en redes sociales un audio con potentes declaraciones del ex tenista nacional Marcelo “Chino” Ríos.

En el registro compartido por la exconejita Playboy en su cuenta personal de TikTok, el ex número uno del mundo le declararía todo su amor. “El Chino dice que está enamorado de mí!”, escribió Chávez junto a la publicación.

“Yo te voy a dar...La primera entrevista te la voy a dar a ti, te lo prometo, te lo juro. Porque te quiero ayudar y yo sé que tú después me vas a ayudar a mí. Entonces, te tengo buena onda. Me has caído siempre bien. Has dicho las hue... como son. Aparte que... enamorado de ti, pero desde siempre. Por ahí va mi historia, después te la voy a contar. Entonces, me encantaría ayudarte, en la huea que estai haciendo y ná, yo te doy la entrevista”, se le escucha decir al “Chino” en el registro.

Cabe recordar que, anteriormente la modelo de OnlyFans compartió un audio donde Ríos le hace una supuesta “propuesta sexual”, en la que según Chávez la trata de "prostituta", el que después el deportista reconoció su autoría en conversación con la periodista Cecilia Gutiérrez, negando haberla tratado de “prostituta”.

