Daniella Chávez asegura que “Chino” Ríos le envió el audio después de volver con su esposa

Los dimes y diretes entre la modelo nacional Daniella Chávez y el ex tenista Marcelo “Chino” Ríos no tienen para cuando acabar, ya que la ex conejita Playboy volvió a alzar la voz y a referirse a los recientes dichos del deportista.

Lo anterior, luego de que la modelo de OnlyFans compartiera un audio donde se escucha a Ríos realizándole una supuesta propuesta sexual. “Yo te doy una entrevista a ti, y te cuento todo lo que está pasando (…) pero tú me das una noche contigo los dos solos, donde tú quieras. Te invito a cualquier lugar del mundo los dos solos, ¿te tinca o no? Cuéntame”, le dice “Chino”.

“¡Me trata de prostituta! El Chino Ríos me envía audio y me dice que si le doy una noche en cualquier lugar del mundo, él me da una entrevista! (ríe) ¡Pobre! Cuando creen que con dinero pueden tener todo y no sabe que me va muy bien en la vida y no necesito acostarme con idiotas”, expresó la modelo al dar a conocer el registro.

Posteriormente, fue el ex número uno quien decidió alzar la voz y referirse a la polémica filtración, y en conversación con la periodista Cecilia Gutiérrez reconoció ser el autor del audio, pero que este era antiguo, ya que en la actualidad está en proceso de reconciliación con Paula Pavic.

Ahora, nuevamente fue Chávez quien decidió salir a aclarar las fechas de los registros que dio a conocer, revelando que serían de este pasado fin de semana. “Chino Ríos se defiende diciendo que subí el audio porque le quiero hacer daño jaja. Ahora que estaba volviendo, cosa que yo no sabía”, comenzó relatando Chávez en un nuevo mensaje de su cuenta personal de Twitter.

“Pero si el viernes estaba a los besos con su esposa y el audio me lo envió sábado, ¡un día después! ¡El que le hace daño a su familia es él!”, añadió para concluir.

PURANOTICIA