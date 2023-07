Daniella Campos reveló que retomó relación con expareja que la denunció: “Perdonar es divino”

Luego de una polémica y pública pelea que protagonizaron Daniella Campos y el productor Carlos Lara Díaz, la que incluso terminó con una denuncia presentada por el hombre contra la exmodelo por violencia intrafamiliar, ahora ambos retomaron su relación.

La disputa terminó con Campos siendo detenida por personal de Carabineros en El Tabo, región de Valparaíso, por el cargo de lesiones leves hacia Lara durante sus vacaciones en enero de este año.

“Desmiento absolutamente haber vivido una situación de violencia intrafamiliar (...) Durante el día en referencia, no estuvimos juntos. No hubo contacto físico ni personal. Estuve durante todo el día en la playa sola con mi hija”, afirmó en aquel entonces.

Ahora, fue la propia exMiss Chile quien reveló que pese a estos inconvenientes, ambos habían tomado la decisión de retomar la relación, por lo que se encuentran disfrutando de una segunda oportunidad.

“Estamos viendo qué pasa de nuevo en nuestra relación, con la persona que estaba pololeando, llevamos como un año y algo, pero estamos tranquilitos”, relató Campos en su vista al programa emitido por TV+ “Tal Cual”, asegurando que “lo que pasó fue como muy fuerte para los dos, para todos, y uno ya esta edad está más grande y tiene que ir más despacito”.

“Nadie sabe lo que pasa finalmente dentro de tu casa, porque yo escuchaba muchos comentarios (...) en el fondo fue algo que tenía que ver con todo nuestro entorno familiar, entonces igual fue triste, pero perdonar yo creo que es divino. Creo que cuando hay cariño honesto, sincero, maduro, uno empieza a perdonar ciertas cosas”, agregó.

Sobre su relación con Lara, Campos desclasificó que “tenemos muchas cosas en común y disfrutamos la vida, que eso es lo más importante de todo (...) En el momento que estamos juntos, nos gusta hacer lo mismo, nos gusta leer juntos, escuchar la misma música. Entonces compartimos un mundo, para mi es importante tener a esa persona para salir de la mamá, de la casa, del colegio, de las tareas, y poder disfrutar lo que me gusta a mí”.

Con respecto a la reconciliación, Daniella señaló hubo “una sanación interna de cada uno, por separado. Estuvimos bastante tiempo sin hablar ni nada, y cuando hablamos el tema fue doloroso, los dos lloramos y tienes que pasar por esa etapa, porque es como un duelo y hay que dejar atrás lo que pasó”.

“A mí me costó mucho el perdón, debe decir que intenté perdonar y no resultó, porque yo volví y terminé de nuevo. Cerraba los ojos y se me venían más recuerdos, y no resultó a la primera, pero había un sentimiento súper fuerte y lo volví a intentar. Lo pasé pésimo y dije: ‘¿Sabes qué? Mejor contigo que sin tigo’ (sic), así que lo busqué yo, y como me fui, volví”, explicó en su relato.

“Él ha sido súper contenedor en muchas cosas y bien delicado. Esto pasó en la playa, nosotros volvimos a ese lugar, fue súper complejo”, añadió Campos, para luego afirmar que “se puede, cuesta, no es fácil, pero uno tiene que aferrarse a lo mejor que uno tiene en la relación. Si el amor es lo que te mueve y te lleva, yo pienso que hay que aferrarse a eso, y tengo claro que quiero ser feliz, porque antes era la mamá, la señora, y hoy día soy la Daniella”.

PURANOTICIA