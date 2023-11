Daniella Campos desclasificó insólita escena de celos a su hermana Denisse: “Me dio una angustia”

En un nuevo capítulo de “Sígueme”, su panelista Daniella Campos desclasificó un desconocido episodio que protagonizó junto a su hermana gemela Denisse Campos, a quien le hizo una feroz escena de celos.

Todo habría ocurrido cuando ambas tenían alrededor de 16 años, momento en el que a Daniella le cuentan que su hermana había bailado toda la noche con quien era su pololo, lo que tuvo que comprobar ella misma.

“Me llamaron por teléfono y me avisaron que mi hermana estaba bailando con mi segundo pololo de la vida. Yo era chiquitita… me dio una angustia, una pena… no lo podía creer”, comenzó recordando.

“Pesqué al ‘amigo’ de aquí (enseñó la solapa) y me lo llevé para afuera, y mi hermana lo seguía atrás y aleteaba”, continuó la exmodelo con su relato, revelando que se desquitó con la antena del automóvil del susodicho.

“Tenía 16 o 17 años. Creo que esa es la única vez que recuerdo haber hecho algo por celos”, concluyó.

PURANOTICIA