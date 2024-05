Daniela Colett frenó en seco a Luis Mateucci por su relación con Daniela Aránguiz

Momentos de revelaciones se vivieron en el último episodio del reality de Canal 13, «¿Ganar o Servir?», donde Daniela Colett habló de la última relación de Luis Mateucci.

Fue en medio de una dinámica de confesiones donde la brasileña le recriminó al argentino respecto al término de su relación con Daniela Aránguiz.

Y es que previamente, Mateucci aseguró que su relación con la ex del "Mago" Valdivia quedó en "stand by", situación que molestó a la ex de Eduardo Vargas, a quien le aseguró que con Aránguiz ya no tenían absolutamente nada.

El tema fue abordado por la española Oriana Marzoli, quien le dijo a Colett que “quieres exponerlo públicamente para quedar como pobrecita tú y él el malo”.

Ante ello, la brasileña le respondió que diciéndole que Mateucci "está joteándome todo el tiempo, conquistándome, acercándose. Yo no lo buscaba".

En otra parte de la casa, el argentino le indicaba a Claudio Valdivia que "yo no estoy yendo por ella, ella viene por mí. Yo me dejo llevar, pero no puede haber amor en tres días. Y no me voy a tirar a la piscina si no estoy seguro de si hay agua".

La ex de Edu Vargas también comentó que tuvo un desencuentro con la ex de Valdivia: "Fíjate que cuando venía acá le conté que venía al reality, y ella le sacó un pantallazo a eso y se lo contó a los periodistas. Entonces amiga mía no es", dijo

Sobre Mateucci dijo también que "no me quiero enamorar. Me cuesta enamorarme y siempre que me enamoro de alguien me lastiman, me parten el corazón".

