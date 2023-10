Daniela Castro y Alexandra Méndez se suman a “Tierra Brava”

El recién estrenado reality de Canal 13 “Tierra Brava”, ha entrado con todo dentro de los hogares de los chilenos, por lo que la estación televisiva continúa preparando sorpresas para seguir cautivando a la audiencia.

En este contexto, dos nuevas participantes ingresaron al encierro durante su segunda edición, las que llegaron de forma misteriosa, con sus rostros cubiertos a bordo de caballos.

Se trata de la ganadora de la primera temporada de “MasterChef” Daniela Castro y la modelo venezolana Alexandra Méndez, quien es conocida como “La Chama”, sorprendiendo a sus demás compañeros.

“Es una experiencia absolutamente nueva y sin precedentes para mí. Ni yo misma me imaginaba entrando a un reality, pero creo que son oportunidades que se dan pocas veces en la vida”, afirma la joven cocinera de 35 años.

“Yo era ‘La Chama’ porque era prácticamente la primera venezolana que llegaba a Perú y se establecía en un programa tan visto. Y así me quedé para siempre”, explicó por su parte la modelo de 30 años, quien reveló que sus intenciones dentro de “Tierra Brava”. “Me gustaría internacionalizarme. Perú es un país en el que he estado mucho tiempo y lo amo, pero no tengo nada realmente que me ate. Estoy un poquito nerviosa porque no conozco nada de Chile, entonces para mí es un nuevo mercado, una nueva puerta que se abre, y estoy muy ilusionada de conocerlo. Y si se dan cosas chéveres, espectacular”, añadió.

PURANOTICIA