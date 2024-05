Daniela Aránguiz llega hasta el Centro de Justicia en inicio del juicio con Maite Orsini: “Esto es un ataque de celos de la diputada”

La mañana de este lunes, hasta el Centro de Justicia llegó la ex chica “Mekano” Daniela Aránguiz, para asistir a la primera audiencia en el marco de la querella interpuesta por la diputada Maite Orsini por el delito de injurias graves por escrito y con publicidad.

Lo anterior, luego de que la actual pareja del ex futbolista nacional Jorge Valdivia, decidiera interponer una demanda en contra de la panelista de “Sígueme” por una serie de publicaciones realizadas por ella en redes sociales, las que a su juicio, incurrieron en “un intenso menoscabo a mi honra”.

En su llegada a la primera instancia del juicio en su contra, la ex integrante del reality de Canal 13 “Tierra Brava” conversó con la prensa, asegurando que “esto es un ataque de celos de la diputada. Ella quizás puede pensar que Jorge todavía puede sentir cosas por mí”.

“Siento que en Chile hay tantas cosas tan importantes que una diputada de la república puede hacer por nuestro país, que hacer este tipo de cosas y perder tiempo en líos de faldas”, añadió la ex esposa del ex seleccionado nacional, quien además aseguró estar “súper tranquila, confiada en mis abogados” por el proceso judicial que enfrenta.

“Yo voy a hacer lo que mis abogados me digan que tengo que hacer, pero por lo que ellos me dicen, no debería pedir disculpas (...) Yo no he injuriado a nadie”, aseguró Aránguiz, donde agregó para finalizar que “nunca me voy a quedar callada porque no le tengo miedo a nadie”.

PURANOTICIA