Daniela Aránguiz habría sido internada en clínica tras fuerte discusión con Jorge Valdivia

Tras haber sostenido una fuerte discusión con su ex esposo, Jorge Valdivia, en plena vía pública de Lo Barnechea, Daniela Aránguiz habría terminado en una clínica.

Glamorama dio a conocer que la ex chica Mekano llegó de urgencia a un centro asistencial privado para recibir atención médica debido a una crisis de nervios.

La ex del «Mago» debió ser internada para recibir medicación y superar el problema con el cual llegó al recinto médico tras sostener una discusión con el ex futbolista.

Todo se habría originado en el inicio de una relación entre Jorge Valdivia y Maite Orsini, situación que reveló a través de un Live en su cuenta de Instagram.

Según se informó, la discusión entre la ex pareja se habría originado cuando Valdivia llegó a su ex casa a buscar sus pertenencias, instante en que la ex Mekano lo habría "arañado", según dio a conocer La Cuarta.

De hecho, sostuvieron que el jardinero de la casa debió separarlos.

PURANOTICIA