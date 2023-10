Daniela Aránguiz encara a Jorge Valdivia tras defender a Maite Orsini: “Yo voy a contar cosas”

Días atrás, el programa de espectáculos “Zona de Estrellas” aseguró de que el ex futbolista nacional Jorge Valdivia, le estaría siendo infiel a su actual pareja, la diputada Maite Orsini, lo que provocó la furia de la panelista del espacio Daniela Aránguiz, exesposa y madre de los hijos del comentarista deportivo, quien decidió alzar la voz y abandonar el estudio del espacio de Zona Latina.

Posteriormente, fue el turno del exseleccionado nacional, quien a través de sus redes sociales decidió salir en defensa de la parlamentaria, asegurando que “Maite no es cornuda”.

Esto provocó la respuesta de la ex chica “Mekano”, quien desde su tribuna en el panel de “Zona de Estrellas” le contestó a su exmarido, asegurando que le habría encantado “que de los casi 20 años que estuve con él, hubiera salido una vez a defenderme”.

“Me da mucha risa que diga, que escribiera, ‘mundo de chismes a gente que no pertenece’. Recuerda que estás hablando de una mujer que subió a un sexto piso, para ir a buscar a un mino que estaba en la tele, junto con dos amigas ¿de qué estamos hablando? Y se la llevaron presa por eso”, agregó sobre Orsini.

“Estamos hablando de una mujer que bailaba el caño en la discoteca, ¿de qué estás hablando que no es de este mundo? Por lo menos a mí me pagan, este es mi trabajo por hablar, no como tú que escribes gratis”, continuó.

Sobre el texto compartido por Valdivia en sus redes sociales, Daniela expresó que “me quemo a lo bonzo que Jorge no escribió ese comunicado”.

“No me busques más, porque si yo hablo y me contestan, yo voy a contar cosas, como por ejemplo qué estabas haciendo cuando estabas detenido y la Maite te salvó. Me ensucia Jorge a mí”, concluyó tajante Aránguiz.

