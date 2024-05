Daniela Aránguiz aseguró que Oriana Marzoli encontró el amor en el reality «Ganar o Servir»

Daniela Aránguiz aseguró que Oriana Marzoli encontró el amor dentro de «Ganar o Servir» de Canal 13.

La influencer sostuvo en el programa «Sígueme» de TV+ que la venezolana tendría un romance con nuevo con un nuevo integrante del reality.

“Oriana está en una relación amorosa con un nuevo participante que es argentino”, declaró, agregando que se trataría de Facundo González.

En tiempo real el galán ya ingresó a la casona, aunque aún no se ve en pantalla.

El nombre del trasandino de 34 años se hizo conocido en la prensa nacional luego de que se supiera de un supuesto romance con Pamela Díaz.

Al respecto, González aseguró que con la 'Fiera' son amigos. “Con Pamela tenemos una bonita amistad, le tengo cariño a ella, es una gran mujer. Fabio (Agostini) me la presentó, nos llevamos bien y hablamos mucho. Hasta ahora con ella está todo bien, yo he ido a Chile, ella ha venido a Perú, y tenemos una bonita relación, sin nada tóxico, nada raro. A mí me gusta mi espacio, a ella también, somos bien parecidos en muchas cosas”.

(Imagen: @crisviphoto)

PURANOTICIA