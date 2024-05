Daniela Aránguiz amenaza con mostrar videos íntimos de Angie Alvarado con Jorge Valdivia

Un nuevo episodio está sumando la extensa rivalidad que mantienen Daniela Aránguiz con Anita Alvarado a través de diversos programas de televisión y en redes sociales.

Todo se remonta al año 2011 cuando se habló de una supuesta infidelidad de Jorge Valdivia a la ex chica «Mekano» con Angie Alvarado, hija de la Geisha.

Sobre esto se refirió nuevamente Daniela Aránguiz, quien junto a asegurar que eso la afectó tanto que llegó a pesar 42 kilos: "Hace mucho tiempo, Ana Alvarado dijo: 'Tú trataste muy mal a mi hija'. Es verdad, pero ella no sabe el video que vi de su hija con Jorge. Y si Angie está mirando esto, ella sabe perfectamente qué registro es".

Anita Alvarado respondió luego diciendo que "eso pesa un niño de 10 años. 42 kilos... salta, piojenta. Eso es mentira, nunca jamás (pasó) porque se le hubiese visto en los huesos, y a ella que le gustan las redes, le gusta lucirse. A Daniela le gustaba mostrar las mansiones, autos, regalos y eso, y nunca la vimos en ese nivel de delgadez".

Pero ahora la ex del "Mago" Valdivia volvió a referirse al asunto con la "Geisha chilena". Fue en el programa «Sígueme», de TV+, donde dijo que "el gran dolor de Ana Alvarado es que ella toda la vida pensó que Jorge se iba a separar de mí e iba a mantenerla a ella y a toda su familia, cosa que no pasó y no iba a pasar".

Sobre los videos comentó que datan de "2016, cuando nosotros (con Jorge Valdivia) llegamos por segunda vez a vivir a Emiratos Árabes".

Finalmente, advirtió a las Alvarado que "hay cosas que yo no transo. La próxima vez que nombres a mis hijos menores de edad, voy a mostrar el video".

