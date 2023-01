Daniel Fuenzalida se sinceró respecto a su carrera: “La radio me ha valorado mucho más que la televisión”

La noche de este lunes, TVN emitió un nuevo capítulo de su programa de trasnoche “Buenas noches a todos”, donde Eduardo Fuentes recibió como invitado al comunicador Daniel Fuenzalida, quien repasó su extensa carrera en los medios.

Bajo esta línea, el ex animador de “Me Late” abordó nuevamente la abrupta salida del programa de espectáculos de la parrilla programática de TV+, además del prejuicio que debe cargar por su pasado con la adicción a las drogas.

“Una vez “Me Late” no lograba repuntar comercialmente y se me cuestionaba que no vendía mucho, te estoy hablando de hace cuatro o cinco años atrás. Y una vendedora, una ejecutiva de ventas del canal, dijo: ‘No es que nos cuesta vender porque a lo mejor tiene que ver con tu pasado con las drogas y el alcohol, y a lo mejor las agencias o los auspicios no quieren meterse'”, recordó Fuenzalida.

Bajo esta línea, el animador, quien se encontraba rehabilitado en dicha instancia, reveló que aquellos dichos le “quedó dando vuelta, me dolió harto lo que me dijo y volví al otro día y cité a reunión”.

Ante esto, Fuenzalida desclasificó que “pedí que, por favor, estuviera la gente de comercial y les dije que eso no era, porque en la radio tengo dos auspicios”, asegurando que “si el cuento fuera que a lo mejor la agencia dijera no nos vamos a involucrar con un rehabilitado, con una persona que había sido drogadicta o alcohólica, no sería lo mismo con la radio”.

Sobre su trabajo en Radio Activa, Fuenzalida detalló que ha tenido mucho mayor respaldo. “Después de todo lo que pasó en el "Me late" y con estas conversaciones con los canales y ejecutivos, sí me he hecho esa pregunta: la radio me ha valorado mucho más que la televisión”, concluyó el comunicador.

