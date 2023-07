Cristina Tocco recordó romance de su juventud con el esposo de su prima: “Fue terrible”

La noche de este lunes, la actriz argentina Cristina Tocco asistió como invitada a “Buenas Noches a Todos”, donde mantuvo una íntima conversación con Eduardo Fuentes.

Bajo este contexto, la trasandina repasó diversos momentos de su vida, tanto de su carrera artística, como en el ámbito personal, recordando una compleja situación familiar.

Según su relato, siempre le gustaron los hombres mayores en su juventud, teniendo incluso un romance con el esposo de una de sus primas, quien le había conseguido un trabajo en una editorial cuando tenía tan solo 18 años, mientras él tenía 46.

“Me enamoré perdidamente. Quedó la cagada en mi familia, fue terrible”, recordó, revelando que fueron descubiertos por la propia familia al interior de un automóvil.

“Recuerdo que se armó un escándalo. Me fui de mi casa y me quedé en el departamento de mi hermana mayor, ella me mandó a hacer terapia, pero muchos años mi familia dejó de hablarme”, agregó.

“Me ha pesado muchísimo y con los años le pedí perdón a mi prima (...) Pero la verdad es que no sabía cómo manejarlo”, concluyó la argentina.

